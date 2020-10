Neunburg vorm Wald Marianne Schieder informiert sich über Aktion „Kirche für alle – natürlich barrierefrei“

Marianne Schieder und Pfarrer Gerhard Beck bei der Übergabe des Wunsches. Foto: von Wenz/evangelische Kirchengemeinde

Die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder (SPD) hat sich am Dienstag, 20. Oktober, in der evangelischen Versöhnungskirche Neunburg über die Aktion „Kirche für alle – natürlich barrierefrei“ informiert. Anlass des Besuchs war die Ausstellung „Ich wünsch mir eine Kirche, die...“, mit der die evangelische Kirchengemeinde Lust macht, über den eigenen Wunsch an Kirche nachzudenken.