„Wir öffnen Türen“ Führung durch die Kirchen St. Vitus und St. Josef in Burglengenfeld

Die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Schwandorf und das Evangelische Bildungswerk Oberpfalz laden zu einer Führung in die beiden Stadtkirchen in Burglengenfeld ein.

Burglengenfeld. Der Kirchenentdecker Alexander Dewes erwartet die Teilnehmenden am Sonntag, 13. September, um 14.30 Uhr am Westportal der Stadtpfarrkirche St. Vitus, Kirchenstraße 15. Mit barocker Ausstattung und Rokoko-Stuckdekor ist die spätgotische Anlage im Chorbereich 1937/38 auffällig erweitert worden. Pfarrer Franz Baumgartner gibt einen Einblick in die Besonderheiten des Gotteshauses und präsentiert eine Monstranz mit bemerkenswerter Goldschmiedearbeit. Ein weiteres Highlight ist der Rokoko-Seitenaltar mit der Darstellung der 14 Nothelfer. Die Pfarrkirche St. Josef ist ein moderner Kirchenbau der 70er-Jahre mit freistehendem Glockenturm. Die im II. Vatikanischen Konzil angeregten Änderungen in Architektur und Liturgie werden auf beeindruckende Weise erfahrbar: Weite, Helligkeit, Transparenz und Konzentration auf den Altarraum. Pfarrer Helmut Brügel wird die neue Schutzmantelmadonna vorstellen sowie die Glasinstallation „Der heilige Josef“ erläutern. Treffpunkt um circa 15.45 Uhr im Vorraum der Kirche, Joh.-Bapt.-Mayer-Straße 11.

Die Führungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 09431/ 2268, per Mail an info@keb-schwandorf.de oder im Internet unter www.keb-schwandorf.de. Bitte eine eigene Mund-Nase-Bedeckung mitbringen„