Karwoche und Ostern Evangelische Kirchengemeinden Neunburg vorm Wald und Nittenau verteilen Sonder-Gemeindebrief

Da erstmals die Gottesdienste in der Karwoche und Ostern nicht gemeinsam gefeiert werden können, verteilen die evangelischen Kirchengemeinden Neunburg vorm Wald und Nittenau einen Sonder-Gemeindebrief.

Neunburg vorm Wald/Nittenau. Dieser beinhaltet Gottesdienste zum Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern für daheim und auf dem Friedhof. Gestaltet und konzipiert hat das Heft Pfarrer Gerhard Beck, der gerade beide Gemeinden betreut. Religionspädagogin Katja Klein hat einen Familiengottesdienst zu Ostern für zu Hause beigetragen.

Der Sonder-Gemeindebrief wird in Nittenau mit dem regulären Gemeindebrief an alle Gemeindeglieder gemeinsam verschickt. In Neunburg wird er extra verteilt beziehungsweise verschickt. In beiden Kirchen kann er von interessierten Personen auch in beziehungsweise vor der Kirche abgeholt werden.