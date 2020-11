Online-Vortrag Überwindung des Todes – Spuren in der Bibel

Was sagt die Bibel über die Sterblichkeit des Menschen und darüber, wie es nach dem irdischen Leben weitergeht? Der Theologe Thomas Hieke stellt im Akademischen Forum Albertus Magnus biblische Befunde im Alten Testament vor.

Regensburg. Es erzählt vom guten Tod, alt und lebenssatt, klagt jedoch auch über den unzeitigen Tod. Und: Erste Spuren weisen dort zur Auferstehung der Toten – ein Aufdämmern der Hoffnung.

Für den Online-Vortrag am Montag, 23. November, um 19.30 Uhr, ist folgender Link im Internet aufzurufen: live.keb-bistum-regensburg.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Infos gibt es unter der Telefonnummer 0941/ 5971612, im Internet unter www.albertus-magnus-forum.de oder per Mail an akademischesforum@bistum-regensburg.de.