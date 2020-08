Beratungsstelle Regionalbischof Stiegler besucht Donum Vitae – beeindruckt von Kompetenz und Empathie

Maria Eichhorn, Ortsbevollmächtigte Donum Vitae Regensburg, Klaus Stiegler, Regionalbischof, Doris Schiller, Leiterin der Beratungsstelle Regensburg und Harro Lührmann, Förderer. Foto: Evang. Luth. Kirchenkreis Regensburg

Der evangelische Regionalbischof Klaus Stiegler hat die Beratungsstelle von Donum Vitae in Regensburg besucht. Donum Vitae berät und begleitet Frauen und Männer in der Schwangerschaft und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Außerdem wenden sich Menschen im Schwangerschaftskonflikt, in Fragen der Sexualität, beim Verlust eines ungeborenen Kindes und bei finanziellen und rechtlichen Fragen an Donum Vitae.