Kirchenstatistik 2019 „Wir sind Kirche“ sieht Zahlen als „erschütternde und traurige Bilanz jahrzehntelanger Fehlsteuerungen“

Foto: 123rf.com

Die Kirchen-Volksbewegung „Wir sind Kirche“ sieht die am Freitag, 26. Juni, veröffentlichten Zahlen der Kirchenstatistik als erschütternde und traurige Bilanz des jahrzehntelangen Herumlavierens der Kirchenleitungen. Die immer wieder wechselnden und von den Kirchenleitungen verordneten so genannten Pastoralkonzepte gehen an den theologischen Erkenntnissen und den Bedürfnissen der Gemeinden vorbei.