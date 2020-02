Feierlicher Gottesdienst zum Amtswechsel Einführung neuer Johanniter-Mitglieder des Vorstandes auf Landes- und Regionalebene

Am Freitag, 14. Februar, wurde Dr. Johannes Freiherr von Erffa als neues ehrenamtliches Mitglied im Landesvorstand der Johanniter in Bayern feierlich eingeführt. Landespfarrerin Andrea Wagner-Pingérra leitete in Nürnberg in der St.-Sebald-Kirche den Gottesdienst.

Bayern. Das neue Vorstandsmitglied folgt auf Christopher Kruse, der aus beruflichen Gründen nach Berlin gezogen ist und damit das Amt nicht mehr wahrnehmen kann. Dr. Johannes Freiherr von Erffa kennt die Johanniter-Unfall-Hilfe bereits aus seiner Zeit als ehrenamtliches Mitglied im Regionalvorstand Mittelfranken.

Dr. Winfried Brechmann, Ministerialdirektor im bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, hob in seinem Grußwort „die großartige Arbeit der Hilfsorganisationen hervor, die sich hier in Bayern für die Gesellschaft einsetzen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe tritt im christlichen Glauben für bedürftige Menschen, für Menschen in Not ein. Das verdient unseren Respekt. Doch genau daran mangelt es in letzter Zeit. Dafür müssen wir uns wieder einsetzen.“ In seiner weiteren Rede sprach er die aktuellen Herausforderungen im Rettungsdienst an, wofür er dankbar ist, die Johanniter an seiner Seite zu wissen.

Seit 1991 engagiert sich von Erffa ehrenamtlich für die Johanniter-Unfall-Hilfe. Während seines Medizinstudiums war er zunächst im Sanitätsdienst, in der Ersten-Hilfe-Ausbildung und im Fahrdienst aktiv. 2006 wurde von Erffa in den Johanniterorden aufgenommen. Von 2007 bis 2014 war er Ortsbeauftragter des Ortsverbandes Erlangen und wurde 2014 in das Amt des ehrenamtlichen Mitglieds des Regionalvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe in Mittelfranken berufen. Hauptberuflich ist von Erffa Leiter Medizincontrolling und Oberarzt für Kardiologie am Martha-Maria Krankenhaus in Nürnberg.