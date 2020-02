Eingeweiht Die Regensburger Domspatzen haben eine neue Hauskapelle

Chor, Gymnasium und Internat der Regensburger Domspatzen sind nach Abschluss der mehrjährigen Generalsanierung nun auf modernem Stand. Bischof Rudolf weihte die neue Hauskapelle St. Wolfgang und erteilte den Räumen den kirchlichen Segen.

Regensburg. Die Regensburger Domspatzen singen, leben und lernen nun in einem neuen Zuhause. Nach sieben Jahren Bauzeit steht die Generalsanierung der Institution in diesem Jahr vor dem Abschluss. Entstanden sind ein neues Gymnasium, neue Chörsäle und Stimmbildungsräume, ein neuer Speisesaal, ein großzügiges und einladendes Foyer sowie neue Wohnräume für die Tages- und Internatsschüler. Der Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer segnete nun die neue Hauskapelle St. Wolfgang. Unter den Ehrengesäten waren auch die Staatssekretärin im Bayerischen Kultusministerium Anna Stolz und Regierungspräsident Axel Bartelt. Beide gratulierten beim anschließenden Festakt den „neuen“ Domspatzen.

„Heute ist ein Glückstag für das Bistum, für die Stadt und die Domspatzen“, sagte Bischof Dr. Rudolf Voderholzer in seiner Predigt anlässlich der Altarweihe. Bei der Kirchweih von den Domspatzen begleitet zu werden, sei wohl das Schönste, was ein Bischof erleben darf. Die wunderbar gelungene Hauskapelle sei ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Der wirkliche Ort seiner Gegenwart sei aber das Herz und die Ohren des gläubigen Menschen. Der Bischof verwies auf die gotische Marienfigur in der Hauskapelle, ein Geschenk der Ratzinger-Brüder, die auch schon in der früheren Hauskapelle ihren Platz hatte. „Die Gottesmutter ist uns darin Vorbild. Sie hat in Herz, Ohren und Leib ihren Sohn Jesus Christus, unseren Gott, in Demut aufgenommen“, so Voderholzer. Der Bischof zeigte sich auch glücklich darüber, dass parallel zur baulichen Erneuerung ein innerer Reinigungsprozess bei den Domspatzen in Gang gekommen sei. „Unsere Aufarbeitung zu Gewalterfahrungen bei den Domspatzen aus früheren Jahren wird mittlerweile deutschlandweit als vorbildlich gelobt“, sagt er. Voderholzer segnete im Rahmen der Feierlichkeiten das neue Mahnmal des Berliner Künstlers Ulrich Hakel im Foyer der Domspatzen. Es zeigt zwei sich begegnende Hände und ist Zeichen der Erinnerung und Versöhnung. Man müsse nach hinten schauen, dürfe aber nun auch mutig nach vorne schauen, so der Bischof .

Beim anschließenden Festakt dankte Dompropst Dr. Franz Frühmorgen allen, die in den letzten sieben Jahren zur Generalsanierung beigetragen haben. Der Dompropst ist auch Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Regensburger Domspatzen. Frühmorgen nannte die Verantwortlichen in Kirche und Stiftung und dankte auch seinen Vorgängern im Amt, Anton Wilhelm und Wilhelm Gegenfurtner. Er dankte den Mitgliedern des Diözesan-Steuerausschusses, die die Gelder für das Vorhaben genehmigten. Sanierung und Neubau kosteten gut 46 Millionen Euro. „Dafür danken wir vor allem auch den Menschen, die das durch ihre Verbundenheit mit der Kirche und die Kirchensteuer aufgebracht haben“, sagte Frühmorgen. „Am Ende können wir nun sagen: Es ist schön bei den Domspatzen“, so der Dompropst.

Kulturelle Botschafter Bayerns

Anna Stolz, Staatssekretärin im Bayerischen Kultusministerium, gratulierte den Domspatzen zu ihrem einzigartigen Bildungskonzept. Erkenntnis durch Wissenschaft und Handeln aus dem Glauben, das seien die zwei Säulen dieser Einrichtung. Damit gebe es für die Schüler beste Voraussetzungen für das Lernen und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit. „Das sei ein Bildungskonzept, wie wir es uns in Bayern wünschen“, so Stolz. Die Domspatzen seien für Bayern ein „Kulturelles Aushängeschild in der Welt“. Regierungspräsident Axel Bartelt ermunterte die Schüler, diese Möglichkeiten munter zu nutzen und aus ihrem Leben etwas zu machen. Die Domspatzen haben nun Räume, die den Anforderungen einer Schule im 21. Jahrhundert bestens genügen. „Die Domspatzen sind weit mehr als nur ein Lernraum, sie sind ein Lebensraum“, so Bartelt. Wie die Steinerne Brücke oder der Dom gehörten sie zu den Wahrzeichen Regensburgs und der Oberpfalz. Der Regierungspräsident überbrachte gleichzeitig den Bescheid über die Zusage von 9.367.000 Euro an Fördermitteln aus dem Topf des Freistaats. „Besser kann man Geld nicht investieren als in die Bildung junger Menschen“, so Bartelt.

Top-Ausstattung im Gymnasium

Es entstanden zwei neue, topausgestattete Chorsäle, mehrere Übungsräume und Stimmbildungszimmer. Hinzu kommen PC-Räume mit je 30 Arbeitsplätzen, eine neue Schüler- und Lehrerbibliothek und eine lernmittelfreie Bücherei. Mit dem Neubau des Gymnasiums ist die Schule der Domspatzen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bestens gerüstet. Alle Unterrichtsräume sind mit Beamer, Laptop und Dokumentenkameras ausgestattet. Der Kunst-, Informatik- und naturwissenschaftliche Bereich dürfte seinesgleichen in der Schullandschaft suchen. „Unsere Schüler bekommen neben einer außergewöhnlichen musikalischen Bildung auch eine Top-Förderung in allen anderen Fächern, besonders in Naturwissenschaft und Technik“, sagt Christine Lohse, neue Chefin des Gymnasiums Domspatzen. Schüler der Domspatzen haben bereits am Quantencomputer programmiert und sind gefragte Referenten auf Kongressen und in Unternehmen. Bei „Jugend forscht“ sind Domspatzen regelmäßig unter den Besten. Das Domspatzen-Gymnasium ist gerade erst wieder als einziges in Bayern als „BwInf-Schule 2019/2020“ (Bundeswettbewerb Informatik) ausgezeichnet worden.

Neue Lebens- und Lernräume

In den vergangenen sieben Jahren wurden zwei neue Studiersäle für die beiden 5. Klassen mit Differenzierungsmöglichkeit geschaffen, ebenso Freizeiträume für die Oberstufenschüler in Internat und Tagesschule. Die ursprüngliche Schulbibliothek und die Freizeitbibliothek des Internates wurden in einem Raum zusammengefasst und mit ansprechendem Aufenthalts- und Lesebereich ausgestattet. Die Wohn- und Lebensräume der Internatsschüler wurden auf modernsten technischen Stand gebracht. Die Möglichkeiten des Internats und der Tagesbetreuung sind vielfältig, vom eigenen Hallenbad, über Kunstrasenplatz und Turnhalle bis hin zu spirituellen und kulturellen Angeboten.

Die „neuen“ Domspatzen

Seit gut einem halben Jahr steht Christian Heiß als Domkapellmeister an der Spitze dieser traditionsreichen Institution. Mit Christine Lohse hat erstmals in der Geschichte seit diesem Schuljahr eine Frau die Leitung des Gymnasiums übernommen. Auch das Chormanagement hat sich neu aufgestellt. Der Auftritt nach außen wurde professionalisiert. Die Kosten für die gesamte Baumaßnehme belaufen sich auf 46,35 Millionen Euro.

Öffentliche Spatzenschau am 15. Februar

Am Samstag, 15. Februar, von 11 bis 15 Uhr, laden die Domspatzen die Öffentlichkeit zur großen Spatzenschau. Interessierte können hinter die neuen Kulissen der weltberühmten Domspatzen schauen oder die hauseigene Küche testen. Sie können selbst im Chor mitsingen oder ihre eigene Stimme neu entdecken. Es versteht sich von selbst, dass an diesem Tag auch „vokale Spitzenklänge“ zu hören sind. Neben den Chören der Domspatzen und Domkapellmeister Christian Heiß stehen das Weltklasse-Ensemble Singer Pur, Countertenor Franz Vitzthum und das Hannes-Keseberg-Duo auf der Bühne.