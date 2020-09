Wohin führt der Synodale Weg? Der Sekretär des Priesterrats Dr. Thomas Vogl informiert und steht zur Diskussion bereit

Foto: Dr. Thomas Vogl

Am Montag, 14. September, um 19.45 Uhr, laden die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Kelheim und die Pfarrei Abensberg zu einem Gespräch zum „Synodalen Weg“ ein. Dr. Thomas Vogl, Sekretär des Priesterrates, Pfarrer und Dekan in Waldsassen und Mitglied der 230-köpfigen Synodalversammlung kommt dazu nach Abensberg in das Pfarrheim in der Theoderichstraße 11.