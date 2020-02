Näh-Initiative des Caritas-Tageszentrum Schürzen für die Tafel-Ehrenamtlichen in Kelheim

Die beiden Ehrenamtlichen Brigitte Brandl und Rosemarie Anzinger freuen sich mit Katharina Kapera-Krüger (2. v. r.) über die selbstgenähten Schürzen der Besucherin des Tageszentrumsn Elvira Midenko (rechts). Foto: Heidi Kuffer/Caritas Kelheim

Was mit einem Projekt letzten Sommer startete, ging dieses Jahr in die zweite Runde. Besucherinnen des Caritas-Tageszentrums „Catze“ nähten im vergangenen Jahr für die Tafel in Kelheim Stoffbeutel.