Am Hagen So hat das Corona-Testzentrum über den Jahreswechsel geöffnet

Foto: LRA Straubing-Bogen

Das gemeinsame Corona-Testzentrum von Stadt und Landkreis an den Messehallen am Hagen in Straubing hat in dieser Woche wegen Silvester und Neujahr veränderte Öffnungszeiten und deshalb ausnahmsweise auch am Sonntag geöffnet.