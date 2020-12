Pandemie Geringere Testmenge an den Feiertagen und am Wochenende verfälschen aktuelle Corona-Zahlen

Acht neue positive Tests auf SARS-CoV-2 wurden am Montag, 28. Dezember, im Landkreis Straubing-Bogen gemeldet. Die erneut relativ geringe Zahl ist auf die geringere Testmenge an den Feiertagen und am Wochenende zurückzuführen und kann ausdrücklich keinesfalls als Trend gewertet werden.