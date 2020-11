Coronavirus 46 neue positive SARS-CoV-2-Tests am Wochenende im Landkreis Straubing-Bogen

Am Wochenende kamen insgesamt 46 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 im Landkreis Straubing-Bogen hinzu, 24 am Samstag, 22 am Sonntag.

Landkreis Straubing-Bogen. Betroffen sind aktuell auch mehrere Schulklassen und Kindergärten: Eine siebte Klasse der Mittelschule Wiesenfelde, eine sechste Klasse am Burkhard-Gymnasium in Mallersdorf, eine achte Klasse am Veit-Höser-Gymnasium in Bogen, die Klassen 3/4 g und 8/9 g der Albertus-Schule in Oberalteich sowie Gruppen der Kitas in Obermotzing und Wiesenfelden und der SVE Grafentraubach.

Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach den offiziellen Zahlen des RKI (Stand: Sonntag, 0 Uhr) und des LGL (Stand: Sonntag, 8 Uhr) bei 240,3.

Am Montag findet eine erneute Reihentestung in den beiden Gemeinschaftsunterkünften in Mallersdorf statt.