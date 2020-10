Prävention Aktiv in den Herbst mit dem KiDS-Bewegungspass

Das Thema „Diabetes bei Kindern“ ist in der „Gesundheitsregion plus“ in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Dr. Julia Weigand ein wichtiges Thema. KiDS (Kinder-Diabetesprävention Straubing) möchte Familien für Diabetes Typ 2 bei Kindern sensibilisieren und dieser Erkrankung bzw. auch weiteren Folgeerkrankungen vorbeugen.

Straubing. Neben Aktivangeboten für Kinder und Infoveranstaltungen für Eltern, gibt es auch den Bewegungspass. Hier können Kinder bei einer aktiven Freizeitgestaltung Stempel sammeln und den vollgestempelten Pass bei der Gesundheitsregion plus gegen ein kleines Aktivgeschenk einlösen. Zudem nehmen alle abgegebenen Pässe an der Verlosung toller Hauptpreise teil. Egal ob ein Wanderstempel, ein Zoobesuch, eine Stadtführung oder ein Sportnachweis, überall kann man Stempel sammeln und sich Nachweise holen.

„Es ist so wichtig, dass Kinder viel an die frische Luft gehen, sich bewegen und Sport machen, um Ihr Immunsystem zu stärken“, betont Sandra Krä von der „Gesundheitsregion plus“. Wie wäre es denn mal mit einem Familiensparziergang und der „I bin gscheit“-Kinder-Stadtrallye des Amts für Tourismus? Eine tolle Sache, seine Stadt näher kennenzulernen und einen ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft zu machen. An dem ein oder anderen Spielplatz kommt man da auch vorbei …

Daher möchte die „Gesundheitsregion plus“ mit tollen Preisen einen Anreiz setzen. Wer den Herbst voll nutzt und bis Ende November einen Bewegungspass vollgestempelt hat und bei der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus abgibt, nimmt an einer kleinen Sonderverlosung teil. Zu gewinnen gibt es Gutscheine der Boulderwelt, des Experiums in St. Englmar und des Freizeitparks am Egidibuckel. Die Pässe wurden großflächig über die Schulen und Kindergärten an die Kinder verteilt. Wer aber noch Bedarf hat, kann gerne bei der Geschäftsstelle seinen kostenlosen Pass anfordern – per Mail an gesundheitsregionplus@straubing.de – oder auch abholen in der Geschäftsstelle im Stadtmarketing, Fraunhofer Straße 27, zweiter Stock. Und dann einfach rausgehen, aktiv sein, Stempel sammeln und gewinnen!