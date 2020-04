Gesundheitsamt informiert 180 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing

Laut Information des Gesundheitsamts gibt es aktuell (Stand: 6. April, 18 Uhr) im Stadtgebiet Straubing 180 bisher bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (im Landkreis Straubing-Bogen: 202).

Straubing. In der Teststation Am Hagen wurden in der vergangenen Woche circa 400 Tests durchgeführt. Im Klinikum Straubing befinden sich (Stand 6. April, 8.30 Uhr) 22 Patienten mit Corona-Infektion in Behandlung, davon fünf auf der Intensivstation.

Deutschlandweit werden in den Medien häufig neben den Infektionszahlen auch Angaben zu bereits genesenen Personen gemacht. Laut Verlautbarung des Robert-Koch-Instituts werden Daten darüber, ob ein Patient wieder genesen ist, nicht offiziell erhoben. Die Erhebung ist auch nicht gesetzlich vorgesehen. Allerdings gelten Fälle, die keine schweren Symptome hatten, spätestens nach 14 Tagen wieder als genesen, wenn sie mindestens zwei Tage beschwerdefrei sind. Würde man eine Hochrechnung auf Basis der uns vorliegenden Daten anstellen, ist davon auszugehen, dass seit dem 11. März im Stadtgebiet Straubing geschätzt circa 30 coronainfizierte Personen wieder genesen sein könnten. „Sobald uns zu diesem Thema belastbarere Zahlen vorliegen, geben wir diese zeitnah bekannt“, so die Stadt.