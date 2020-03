Corona-Alltag an der Klinik Bogen „Bleibt für uns Zuhause - wir bleiben für Euch da ...“

Klinikpersonal findet im stressigen Klinik-Alltag in Zeiten von Corona Zeichen der Hoffnung und Dankbarkeit.

Bogen. Tanja Hegewald vom Sekretariat der Pflegedirektion fand heute morgen auf dem Weg zur Klinik bis zum Haupteingang platziert die bemalten "Wandersteine", die dem Klinikpersonal Hoffnung machen und gute Wünsche vermitteln sollen. Die Botschaft kam an und hat alle sehr gerührt. Die Steine finden in dieser herausfordernden Zeit ihren Platz zentral für alle gut sichtbar an der Rezeption.

Die Intensivstation der Klinik Bogen ruft außerdem die Bevölkerung dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben, um das Coronavirus eindämmen zu helfen. Das Klinikpersonal hält solange am Haus die Stellung und ist für die Patienten da. Auch hiervon hänge ich Bildmaterial zur Auswahl und freien Verwendung mit an.