Newcastle Disease nachgewiesen Tote Tauben in Straßkirchen mit Virus infiziert

Foto: 123rf.com

Bei toten Tauben in der Gemeinde Straßkirchen wurde die Newcastle Disease (ND) nachgewiesen. Nachdem im Bereich der Gemeindeverwaltung und der Grund- und Mittelschule vermehrt tote Tauben aufgefallen waren, wurde bei einer Untersuchung das aviäre Paramyxovirus, der Erreger der ND, nachgewiesen.