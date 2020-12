Pandemie Impfzentrum nimmt Arbeit auf – seit Dienstag wird in Nabburg geimpft

Die 82-jährige Sieglinde Schmal aus Nabburg war eine der ersten, die sich im Impfzentrum gegen das Virus spritzen ließ. Begleitet wurde sie von ihrer Tochter, die für diesen wichtigen Moment aus Mühldorf am Inn anreiste. Foto: Manuel Lischka, Landratsamt Schwandorf

Nachdem bislang lediglich in Pflege- und Senioreneinrichtungen geimpft wurde, nahm das Impfzentrum in Nabburg seine Arbeit vor Ort auf.