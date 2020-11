Pandemie Statistik für den Landkreis Schwandorf – 315 neue Coronavirus-Fälle in den letzten sieben Tagen

In den vergangenen sieben Tagen – 18. bis 24. November – sind im Gesundheitsamt am Landratsamt Schwandorf aufgelaufen

Landkreis Schwandorf. In diesem Zeitraum trat Corona in 29 von 33 Gemeinden auf. Diejenigen drei Gemeinden, die im Betrachtungszeitraum vorher keine Fälle hatten (Dieterskirchen, Stadlern und Weiding), haben diesmal Infektionen zu verzeichnen. Bezogen auf die letzten 14 Tage gab es also Fälle in allen 33 Gemeinden.

Manchmal wird die ans Landratsamt herangetragene Bitte, die Fälle nach Gemeinden aufzuschlüsseln, damit begründet, dass man die Einkäufe oder sportlichen Aktivitäten daran ausrichten wolle, wo keine Fälle seien. „Wir haben vor dieser Sichtweise stets gewarnt, weil man sich auch bei niedrigen Zahlen nicht in Sicherheit wiegen kann. Diejenigen Personen, die in unserer Übersicht erscheinen, stehen unter Quarantäne. Entscheidend ist, sich vorsorgend zu schützen und das gilt für alle Lebensbereiche und alle Gemeinden im Landkreis“, so Hans Prechtl, Pressesprecher am Landratsamt. Die aktuelle Übersicht gibt ein gutes Beispiel dafür, dass es kaum Aussagekraft hat, wenn in einer Gemeinde keine Fälle verzeichnet sind. „Für die kleine Gemeinde Stadlern mit 515 Einwohnern hatten wir im Sieben-Tages-Zeitraum vorher keinen Fall. In dieser heutigen Übersicht sind in Stadlern sieben Fälle zu vermelden, was in Bezug auf die Gemeindegröße eine beachtliche Zahl ist. Die Situation ändert sich also ständig, ist diffus und kein Indiz dafür, wie es nächste Woche sein könnte.“

