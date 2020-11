Klinikum Amberg Dringender Aufruf zur Maskenpflicht und ab sofort nur noch eine Begleitperson

Das Klinikum Amberg beobachtet das Infektionsgeschehen in der Region kontinuierlich. Im Moment behandelt das Klinikum 15 Patienten mit einer bestätigten Covid-Infektion. Die Zahl der Covid-Patienten stieg in der letzten Woche stetig an und befindet sich aktuell noch im unkritischen Bereich. Durch die steigenden Inzidenzwerte in der Stadt Amberg sowie im Landkreis Amberg-Sulzbach ist mit einer weiteren Zunahme der Patientenzahlen zu rechnen.