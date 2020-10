Coronavirus Vier neue Infektionen und ein weiterer Todesfall im Landkreis Schwandorf

Zum ersten Mal seit dem 30. Juni hat der Landkreis Schwandorf wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu vermelden.

Landkreis Schwandorf. „Das ist sehr bedauerlich, verwundert aber leider nicht, da das Infektionsgeschehen, das etliche Wochen vor allem jüngere Personen betroffen hatte – in unserer Pressemitteilung vom 18. September hatten wir von einem niedrigen Durchschnittsalter der Patienten von rund 30 Jahren gesprochen – wieder auf Risikogruppen übergreift“, so das landratsamt. Verstorben ist ein 79-jähriger Mann, der in den letzten Tagen auf der Intensivstation eines Krankenhauses beatmet werden musste.

Vier neue Infektionen betreffen Schwarzhofen, Oberviechtach und in zwei voneinander unabhängigen Fällen Schwandorf.

In Quarantäne befindet sich seit Dienstag, 13. Oktober, eine Klasse der Grundschule in Ettmannsdorf. Die Schüler dieser Klasse werden zeitnah im Testzentrum im Sepp-Simon-Stadion abgestrichen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 15,55 und sinkt damit leicht gegenüber gestern, da den vier neuen Fällen fünf Fälle gegenüberstehen, die genau acht Tage zurückliegen und damit aus der Sieben -Tage-Betrachtung wieder herausfallen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erfasst und kumuliert fortlaufend die Tageswerte der letzten sieben Tage in Bezug auf Neuinfektionen. Aus der Summe wird dann täglich auf 100.000 Einwohner bezogen der Inzidenzwert mathematisch hergeleitet. In der Systematik bedeutet dies, dass morgen derjenige Tageswert aus der Betrachtung herausfallen wird, der heute für den siebten zurückliegenden Tag erfasst war. Mit fortlaufender Zeit werden damit Tag für Tag die Tageseinzelwerte „durchgereicht“ und schließlich gestrichen, mithin fallen nach und nach auch höhere Werte wieder aus der Betrachtung, ohne dass ein neuer Wert von vergleichbarer Größenordnung dazugekommen wäre.

Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.