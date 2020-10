Medizin Asklepios-Klinik im Städtedreieck erneut als telemedizinisch vernetzte Stroke Unit zertifiziert

Team-Play wird in der Stroke Unit großgeschrieben: Marcus Faustin (Physiotherapeut, Paula Loibl, Dr. Josef Zäch, Sandra Hänsel, Andreas Neumann, Andreas Pfaller (Pflegemanager). Foto: Bernhard Krebs

Als Mitglied der ersten Stunde und eine von 21 Kliniken und die einzige im Landkreis ist das Burglengenfelder Krankenhaus seit 2003 im Rahmen von TEMPiS (Telemedizinisches Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung in der Region Süd-Ostbayern) mit den Schlaganfallzentren in München Harlaching und am Universitätsklinikum Regensburg via Telemedizin verbunden. Jetzt wurde die telemedizinisch vernetzte Stroke-Unit (Schlaganfall-Einheit) der Asklepios Klinik im Städtedreieck erneut zertifiziert.