Coronavirus Mitarbeiter der Firma Wolf in Schwandorf werden getestet

Foto: 123rf.com

Nachdem im Mai Reihentestungen bei den bayerischen Schlachthöfen stattfanden, wurden die Testungen jetzt auf die großen bayerischen Schlacht-, Zerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe ausgeweitet. Für den Landkreis Schwandorf bedeutet das, dass nach den Testungen beim Schlachthof in Schönsee in dieser Woche bei der Firma Wolf in Schwandorf getestet wurde.