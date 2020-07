Breites Tätigkeitsfeld Weidens OB informiert sich bei „Donum Vitae“

Elisabeth Schieder, Leiterin der Beratungsstelle in Weiden, Oberbürgermeister Jens Meyer, Andrea Lang, Bevollmächtigte von „Donum Vitae“ in Bayern. Foto: Stadt Weiden

Am Donnerstag, 16. Juli, hieß Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer die Bevollmächtigte von „Donum Vitae“ in Bayern, Andrea Lang, und die Leiterin der staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Weiden, Elisabeth Schieder, im Neuen Rathaus herzlich willkommen.