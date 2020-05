Spürbare Solidarität Lions Club übergibt FFP2-Masken an Klinikum St. Marien Amberg

Hans Fürnkäs, Schatzmeister Lions Club Amberg-Sulzbach; Manfred Wendl, Klinikumsvorstand; Peter Rückerl, Präsident Lions Club Amberg-Sulzbach. Foto: Klinikum/Dietl

„Etwas Gutes hat die Corona-Krise: In unserer Gesellschaft ist wieder mehr Solidarität spürbar“, so Peter Rückerl, der Präsident vom Lions Club Amberg-Sulzbach. Zusammen mit Schatzmeister Hans Fürnkäs hat er jetzt knapp 300 FFP2-Masken an den Vorstand des Klinikums St. Marien Amberg, Manfred Wendl, übergeben.