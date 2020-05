Infizierungen Coronavirus im Landkreis Schwandorf – die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 12,23 gesunken

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 23. Mai, wurden drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus in der Gemeinschaftsunterkunft in der Egelseer Straße in Schwandorf bestätigt, am Sonntag, 24. Mai, ein Fall, der unabhängig von Gemeinschaftsunterkünften zu sehen ist. Mit diesen vier neuen Infektionen am Wochenende steigt die Gesamtzahl von 496 auf genau 500.