Pandemie Weitere sieben Corona-Fälle in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Schwandorf

Sieben neue Infektionen sind am Freitag, 22. Mai, im Landkreis Schwandorf zu vermelden. Es handelt sich dabei um weitere Testergebnisse aus der Gemeinschaftsunterkunft in Neunburg vorm Wald. Einige Ergebnisse stehen noch aus.

Landkreis Schwandorf. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen liegt im Landkreis Schwandorf bei 496. Der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 21,06.

Von den am Dienstag im Schlachthof in Schönsee abgestrichenen rund 20 Personen liegen jetzt alle Ergebnisse vor. Erfreulicherweise sind alle Tests negativ. Mit dieser Reihenuntersuchung hat das Gesundheitsamt am Landratsamt Schwandorf der bayernweit geltenden Vorgabe entsprochen, alle Mitarbeiter von Schlachtbetrieben zu testen.

Ein in Schwandorf ansässiger Hersteller für Fleisch- und Wurstwaren, dessen Unternehmen zu den zehn größten Herstellern von Fleisch- und Wurstwaren in Deutschland zählt und das in vierter Generation als Familienbetrieb geführt wird, ist kein Schlachtbetrieb. In Übereinstimmung mit der Regierung der Oberpfalz erfolgt deshalb hier, wie in anderen Metzgereien auch, keine Reihentestung.