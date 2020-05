Nach einer neuen Infektion, die am Donnerstag, 7. Mai, zu vermelden ist, sieht die aktuelle Bilanz im Landkreis Schwandorf so aus: Bei 441 bestätigten Infektionen gelten

Landkreis Schwandorf. Das Bürgertelefon am Landratsamt ist zurzeit wieder ganz besonders beschäftigt. Die allermeisten Fragen beziehen sich auf die aktuell verfügten Änderungen, die das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in Form der Vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung am 5. Mai herausgegeben hat.

