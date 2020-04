Verstärkung für die Unfallchirurgen Dr. Benjamin Johannes Ottinger ist neuer Oberarzt am Krankenhaus St. Barbara

Mit Dr. Benjamin Johannes Ottinger verstärkt seit April ein neuer Oberarzt das Team von Dr. Horst Schneider, Chefarzt Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin, am Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf.

Schwandorf. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie befindet sich zudem gerade in der Weiterbildung zur „Speziellen Unfallchirurgie. Dr. Ottinger, ein gebürtiger Augsburger, ist nach seinem Medizinstudium in München beruflich in Regensburg gelandet und war dort am Krankenhaus Barmherzige Brüder tätig.