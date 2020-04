Corona-Pandemie Auch das Krankenhaus Schwandorf sucht Personal!

Im Landkreis Schwandorf sind am Montag spätnachmittags und Dienstagfrüh zwei weitere Coronavirus-Patienten in einem Krankenhaus verstorben. Es handelt sich um zwei Männer mit den Geburtsjahrgängen 1929 und 1939. Damit ist die Zahl der Coronavirus-Todesfälle auf drei angestiegen. Die Zahl der positiv getesteten Personen erhöhte sich heute um elf Fälle auf jetzt 134.

Landkreis Schwandorf. Bevor das Behelfskrankenhaus in Oberviechtach belegt wird, sind zunächst in allen Krankenhäusern der Region die bestehenden Kapazitäten zu nutzen und zu erweitern. Auch das St.-Barbara-Krankenhaus in Schwandorf wird seine Bettenkapazitäten ausbauen. Für die Kapazitätserhöhung fehlt aber das benötigte Personal. Das Landratsamt ruft deshalb Ärzte, ausgebildete Krankenpfleger und Krankenschwestern dazu auf, sich für eine vorübergehende Tätigkeit im Krankenhaus zu melden. Gedacht ist auch an Personen, die sich bereits im Ruhestand befinden. Bei allen Personen, die sich für eine Beschäftigung im Behelfskrankenhaus in Oberviechtach gemeldet haben, wird die Kreisbehörde nachfragen, ob diese Personen auch zu einem Einsatz in Schwandorf bereit wären. Wer im Krankenhaus in Schwandorf aushelfen möchte, sollte seine Bereitschaft bitte telefonisch unter der Nummer 09431/ 471-620, per Fax an 09431/ 471-121 oder per Mail an katastrophenschutz@landkreis-schwandorf.de mitteilen. Der Landkreis Schwandorf benötigt derzeit jede Hilfe und bedankt sich bei allen, die ihr Wissen und ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen.

Besucherverkehr für Privatpersonen bei der Zulassungsstelle

Aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkungen können Privatpersonen derzeit die Zulassungsstelle nicht aufsuchen. Für diesen Personenkreis besteht jedoch ab sofort die Möglichkeit, einen Antrag auf Zulassung eines Fahrzeuges per Post einzureichen. Antragsteller, die zum Personenkreis der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur und Daseinsvorsorge gehören, werden bevorzugt bearbeitet. Wer eine Zulassung auf dem Postweg einreichen möchte, hat bestimmte Vorgaben zu beachten, die seit heute auf der Homepage des Landkreises ausführlich beschrieben sind. Diese Hinweise finden sich unter www.landkreis-schwandorf.de – Bürgerservice (Button links oben) – Kfz-Zulassung.

MINT-Tipp des Tages: Galvanisieren

Beim Galvanisieren werden elektrisch leitende Gegenstände mit einer Metallschicht überzogen - und das ganz ohne sie zu berühren. Das kann man sehr gut selbst zu Hause ausprobieren. Dafür brauchst du nur eine kleine Schale, Tafelessig, eine Kupfermünze und eine Büroklammer. Lege die Kupfermünze und eine Büroklammer so in die Schale, dass sie sich nicht berühren. Befülle die Schüssel mit Tafelessig oder Essigessenz bis die beiden Gegenstände bedeckt sind. Jetzt gilt es zu warten. Beobachte regelmäßig. Was siehst du nach zehn Minuten? Was nach acht Stunden? Wie sieht es am nächsten Tag aus? Überlege dir, was hat sich verändert und wieso ...