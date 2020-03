Coronavirus Behelfs-Mund-Nasen-Schutz für Eigengebrauch selber nähen

Foto: Manuel Bock

Wegen der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie empfehlen Ärzte jedermann, in der Öffentlichkeit, beim Kontakt mit Risikopersonen oder am Arbeitsplatz einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nachdem die medizinischen FFP2-Masken dem Personal in Gesundheits- und Pflegeberufen vorbehalten sind und auch normaler Einweg-Mund-Nasen-Schutz kaum noch verfügbar ist, wird empfohlen, sich selbst einen Mund-Nasen-Schutz zu nähen.