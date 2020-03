Zwei Tote Gesundheitsamt Weiden-Neustadt meldet 91 Corona-Fälle

Foto: 123rf.com

Gesundheitsamt Weiden-Neustadt Das Gesundheitsamt Weiden-Neustadt an der meldet weitere Infektionsfälle. Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sind insgesamt derzeit 62 Personen bestätigt infiziert, hier sind die beiden am Dienstag aus der Quarantäne entlassenen bereits abgezogen. An der Zahl der Verstorbenen hat sich nichts geändert, hier bleibt es bei zwei Personen.