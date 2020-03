Info aus dem Landratsamt 18 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Amberg-Sulzbach

Foto: 123rf.com

Mit Stand Freitag, 20. März, gibt es , in der Stadt Amberg sind es zwei. Als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden sich bislang 70 in Stadt und Landkreis. Davon wurden 19 zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen, somit sind aktuell noch 51 in Quarantäne