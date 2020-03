Coronavirus Fahrerschutz im Stadtbus Weiden

Der Stadtbus Weiden wird ab Samstag, 14. März, 6 Uhr morgens, die Türe 1 vorne beim Fahrer in den Bussen nicht mehr für den Fahrgastwechsel öffnen. Der Durchgang hinter der Fahrerkabine wird mit einem rot-weißen Sperrband abgetrennt. Ein Verkauf von Fahrausweisen ist damit nicht mehr möglich. Die Ausfallkosten übernimmt die Stadt Weiden.

Weiden. Die Fahrgäste können nach wie vor an der Türe 2 in der Mitte des Busses ein- und aussteigen. Da ab Montag, 16. März, wegen der Schulschließungen weniger Fahrgäste in den Bussen zu erwarten sind, besteht die Möglichkeit, ausreichenden Sitzabstand einzuhalten. Rollstuhlfahrern und Rollatorbenutzern kann der Busfahrer vor diesem Hintergrund nicht mehr beim Einstieg behilflich sein. Hier werden die Fahrgäste gebeten, Hilfestellung zu leisten.

Diese Maßnahme erfolgt bis auf weiteres primär zum Schutz des Fahrpersonals, um das Risiko einer Infektion zu minimieren und damit den Fahrbetrieb des ÖPNV auf längere Sicht aufrechterhalten zu können. Diese Maßnahmen laufen bereits flächendeckend im ganzen Bundesgebiet bei den Verkehrsverbünden größerer Städte und in Ballungsräumen an.