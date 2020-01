Hilfe und Unterstützung finden Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe am Klinikum Amberg

Alfons Swaczyna, Vorsitzender PROCAS Regensburg/Oberpfalz; Dr. Matthias Hipp, Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie; Dr. Ralf Weiser, Chefarzt der Klinik für Urologie. (Foto: Klinikum/Dietl)

Prostatakrebs gilt als die häufigste Krebserkrankung bei Männern über 50 Jahre. Rund 63.000 Neudiagnosen werden jedes Jahr bei Männern allein in Deutschland gestellt. 12.000 Männer sterben in Folge der Krankheit. Trotz dieser hohen Krebsrate und obwohl Prostatakrebs in einem frühen Stadium in bis zu 90 Prozent der Fälle heilbar wäre, nehmen nur circa 20 Prozent der Männer das Angebot für eine rechtzeitige Früherkennung wahr.