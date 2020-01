„Klinik im Dialog“ „Alternative Konzepte zur chronischen Schmerztherapie“ – Asklepios Klinik im Städtedreieck informiert am 13. Januar

Dr. Michael Schütz. (Foto: F. Wolf)

„Der Blick über den Tellerrand lohnt sich. Das gilt besonders bei der Behandlung von Schmerzen, die ihre Ursachen in erkrankten beziehungsweise geschädigten Nerven haben“, sagt Dr. Michael Schütz. Der Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin an der Asklepios Klinik im Städtedreieck wird am Montag, 13. Januar, um 19 Uhr, im Bürgertreff Burglengenfeld (Europaplatz) in seinem Vortrag „Alternative Konzepte zur chronischen Schmerztherapie“ ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen Behandlungsmethoden und ihre Kombinationen legen.