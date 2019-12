Jubiläumsfeier beschert Spende Burschenverein und Mädchengruppe übergeben 1.000 Euro an Kinderpalliativteam Ostbayern

Die Jungs und Mädels aus Neukirchen bei Schwandorf hatten im August Großes zu feiern. 110 Jahre Burschenverein und 65 Jahre Mädchengruppe. Weil sie Freude bereiten möchten, übergaben sie jetzt den Erlös des Festes an das Kinderpalliativteam Ostbayern.

AMBERG Gleich zwei Jubiläen konnten im August in Neukirchen bei Schwandorf gefeiert werden: 110 Jahre Burschenverein und 65 Jahre Mädchengruppe. Dafür gab es natürlich einen großen Festakt, mit Festzug und einer Feier im 200-Mann-Zelt.

Die Mädchen und Burschen stellten aber nicht nur ihre Jubiläen in den Vordergrund. Für die Organisatoren der gelungenen Veranstaltung stand fest, dass sie mit dem Erlös anderen eine Freude bereiten möchten. 1.000 Euro kamen zusammen und die überreichten die Jungs und Mädels jetzt an Karin Borchers vom Kinderpalliativteam Ostbayern am Klinikum St. Marien.

Wenn Kinder unheilbar krank sind, ist das für die gesamte Familie eine extrem schwierige Situation. Genau da hilft das Kinderpalliativteam. Die Teammitglieder begleiten die Kinder und Jugendlichen und deren Angehörige medizinisch und vor allem auch menschlich und greifen den Familien zuhause vor Ort unter die Arme. Karin Borchers vom Kinderpalliativteam bedankte sich herzlich. „Gerade in der Weihnachtszeit ist es uns ein Anliegen, den schwerkranken Kindern und ihren Familien eine Freude zu machen und Wünsche zu erfüllen.“