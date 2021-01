Pandemie Das Landratsamt Cham meldet eine „entspannte Lage“ an den Corona-Teststationen an den Grenzübergängen

Für die Durchführung des Schnelltests ist ein Nasenabstrich erforderlich. Foto: Ritt

Am Montag, 25. Januar, wurden in den Corona-Schnelltest-Stationen des Landkreises Cham an den Grenzübergängen Waldmünchen-Höll und Furth im Wald-Schafberg insgesamt 1.481 Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Tschechien getestet. Am Dienstag, 26. Januar, wurden bis gegen 16 Uhr rund 600 Grenzgänger in den Schnelltest-Stationen sowie rund 250 im stationären Testzentrum in Cham getestet. Die Tests sind geordnet und ohne größere Wartezeiten und Staus abgelaufen.