Masken BRK-Kreisverband Regensburg leistet schnelle Unterstützung für Bedürftige

Symbolische Übergabe der Masken vor dem Kreisverband Regensburg mit Sebastian Lange (ganz links) und Vertretern der sozialen Einrichtungen. Foto: BRK Regensburg/Melanie Kopp

Das Bayerische Rote Kreuz hat aus seinem Pandemielager bayernweit tausende FFP2-Masken für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt und so hat Sebastian Lange als stellvertretender Regensburger Kreisgeschäftsführer Schutz-Masken am Dienstag, 19. Januar, an verschiedene soziale Einrichtungen aus dem Stadtgebiet Regensburg und dem Landkreis verteilt.