Bilanz zum Jahreswechsel Das Corona-Testzentrum des Landkreises wird gut angenommen

Das kostenfreie Angebot, sich im Corona-Testzentrum des Landkreises in der Altmühlstraße testen zu lassen, wird von den Bürgerinnen und Bürgern gut wahrgenommen. Insbesondere vor, zwischen und nach den Feiertagen um Weihnachten und den Jahreswechsel stieg die Nachfrage stark an.

Landkreis Regensburg. Insgesamt wurden in der Zeit von 18. Dezember 2020 bis einschließlich 6. Januar 2021 (neun volle Tage, drei halbe Tage) am Testzentrum 3.522 Testungen durchgeführt. In diesem Zeitraum gingen insgesamt 70 positive Testbefunde ein. Zum Vergleich: Im Zeitraum von 1. Dezember 2020 bis einschließlich 17. Dezember (13 volle Tage) 2020 waren 3.613 Testungen durchgeführt worden mit 141 positiven Testbefunden. Die höchste Nachfrage herrschte an den Tagen unmittelbar vor Weihnachten: Hier wurde am 21. Dezember der Spitzenwert von 392 getesteten Personen erreicht, gefolgt vom 22. Dezember (372) und dem 23. Dezember (355). Die frequenzstärkste Woche war die vor Weihnachten (14. bis 18. Dezember) mit insgesamt 1.723 getesteten Personen.

Um vor den Feiertagen möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich vor den Familienbesuchen testen zu lassen, öffnete das Testzentrum an Heiligabend sowie an Silvester und an zwei Samstagen, 2. und 9. Januar, zusätzlich jeweils am Vormittag. Die Termine zu den regulären Zeiten waren und sind für Personen gedacht, die keine Krankheitssymptome zeigen. Darüber hinaus besteht bereits seit 4. November für alle leicht symptomischen Personen in einem täglichen Zeitkorridor von 12 bis 14 Uhr die Möglichkeit, sich in Anwesenheit einer Ärztin/eines Arztes testen zu lassen.

In der Regel dauerte es zwischen 24 und 48 Stunden, bis die Testergebnisse mitgeteilt werden konnten. Die Kosten dafür werden vollständig vom Freistaat Bayern übernommen. Die Abrechnung von labordiagnostischen Leistungen und der Abstrichnahme erfolgt zwischen den Ärztinnen und Ärzten sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB).