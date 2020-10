Wegen eines aufgetretenen Infektionsfalles ist das St.-Marien-Gymnasium in Regensburg von Quarantänemaßnahmen betroffen. Das teilte das Landratsamt am Freitag, 2. Oktober, mit.

Regensburg. 67 Schülerinnen müssen in Quarantäne bleiben, aufgrund verschiedener Fallgestaltungen wurden die Quarantänezeiten für die betroffenen Schülerinnen unterschiedlich festgelegt. Vom Gesundheitsamt Regensburg wurden alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Für die Schülerinnen konnte vom Gesundheitsamt Regensburg am Corona-Testzentrum des Landkreises kurzfristig eine Reihentestung organisiert werden. Diese findet noch am Freitag und am kommenden Montag statt.