Jubiläum Der Hospiz-Verein Regensburg feiert 30-Jähriges

Der Hospiz-Verein Regensburg e. V. wollte im Jahr 2020 mit einem umfangreichen Festprogramm sein 30-jähriges Jubiläum öffentlichkeits-wirksam feiern und in den Blickpunkt rücken, was da über drei Jahrzehnte hinweg Schritt für Schritt gewachsen ist und für viele Menschen unterstützend und heilsam seine Wirkung zeigen durfte.

Regensburg. Nichts von dem großen Angebot kann nun stattfinden. Mehr und mehr wurde den Hospizlern aber deutlich, dass sie nach anderen Wegen und Möglichkeiten suchen mussten, dieses bedeutende Ereignis wenigstens punktuell zu würdigen und ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen.

Am Samstag, 26. September, plant der Hospiz- Verein in der Regensburger Innenstadt in der Zeit von 10.40 bis 12 Uhr nacheinander an vier verschiedenen Orten kurze Aktionen. Anschließend findet in der

Neupfarrkirche am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September jeweils von 12 bis 18 Uhr Uhr eine interessante Informationsausstellung zu dem Werdegang des Hospiz-Vereins und vor allem zu seinen vielfältigen Tätigkeiten statt.