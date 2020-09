Finanzmittel bewilligt Intensivstation an der Klinik Donaustauf zählt zu „herausragenden Projekten“ der neuen Krankenhausbauvorhaben

Foto: Ursula Hildebrand

„Es ist eine große Freude, dass die Errichtung einer Intensivstation an der Klinik Donaustauf zu den herausragenden Projekten des Jahreskrankenhausbauprogramms 2021 zählt“, so die Stimmkreisabgeordnete Sylvia Stierstorfer. Schon viele Gespräche hat sie deswegen vor Ort in Donaustauf mit dem Medizinischen Direktor, Prof. Dr. Peifer, und in München geführt.