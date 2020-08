Corona-Pandemie Das Caritas-Krankenhaus St. Josef setzt auf modernste Technik bei der Fieberkontrolle

Foto: Caritas-Krankenhaus St. Josef/Katja Vogel

Das Caritas-Krankenhaus St. Josef setzt auf Hightech – auch im Kampf gegen COVID-19. Ab sofort übernimmt die Temperaturkontrolle am Eingang eine Wärmebildkamera. Die berührungslose Fieberkontrolle „Fever Detection Log“ tastet mit Hilfe modernster Sensorik das Gesicht ab, ermittelt in Echtzeit die Körpertemperatur und bietet so noch mehr Sicherheit.