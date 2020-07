Die Hälfte der Bauzeit ist rum – Inklusionshotel „Includio“ feiert Richtfest

Foto: Fabian Kaiser

Einen weiteren Meilenstein in der Bauphase hat das Leuchtturmprojekt der Johanniter in Ostbayern – „Includio“, Regensburgs erstes Inklusionshotel – nun feiern dürfen. Auf der Baustelle haben die Johanniter mit geladenen Gästen und den am Bau beteiligten Firmen Richtfest gefeiert.