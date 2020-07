Atemwegssicherung Johanniter erhalten Videolaryngoskop

Besondere Technik in besonderen Zeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es im Rettungsdienst momentan häufiger zu Einsätzen, bei denen Patienten von Atemnot betroffen sind. Um hierfür Abhilfe zu schaffen, hat das Rettungszentrum Regensburg (RZR) ein Videolaryngoskop für den Rettungswagen der Johanniter-Rettungswache in Regensburg/Haslbach gespendet.

Regensburg. Diese Geräte dienen dazu, invasive Maßnahmen zur Sicherstellung freier Atemwege bei Patienten durch Rettungskräfte wie Notärzte oder Notfallsanitäter, durchzuführen. Gleichzeitig bieten sie größeren Schutz der Patienten während medizinischer Maßnahmen und schützen die Retter durch den größeren Abstand bei der Behandlung während der aktuellen Pandemie besser vor einer Infizierung mit Viren.

Das Rettungszentrum Regensburg hat mehrere Videolaryngoskope vom Typ McGrath der Fa. Stryker Physio Control im Gesamtwert von mehr als 30.000 Euro beschafft, um eine sichere Versorgung der Rettungsdienste im Raum Ostbayern mit solchen Hilfsmitteln zu gewährleisten.

Zur Übergabe ist Dr. Richard Leberle stellvertretend für das RZR in die Johanniter-Rettungswache nach Regensburg gekommen und hat das Gerät Frank Zirngibl, Leiter des Rettungsdienstes der Johanniter in Ostbayern und Andreas Korikis, Leiter der Johanniter-Rettungswache in Regensburg, überreicht.

Die Johanniter in Ostbayern betreiben neben der Rettungswache in Regensburg von Wernersreuth in der Nordoberpfalz bis in die niederbayerische Bezirkshauptstadt Landshut an insgesamt fünf weiteren Standorten Rettungswachen mit hauptamtlichen und teilweise auch ehrenamtlichen Rettungskräften. Diese leisten zur Gewährleistung einer flächendeckenden Notfallrettung in der Region Ostbayern einen wesentlichen Beitrag.