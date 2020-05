34 neue Computertomografen Freistaat baut Diagnosekapazitäten für Coronavirus-Fälle aus

Der Freistaat unterstützt die bayerischen Krankenhäuser in der Diagnostik von Coronavirus-Erkrankungen. Darauf hat Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml am Freitag, 29. Mai, in Schweinfurt hingewiesen.