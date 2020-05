Keine Neuinfektionen 417 bestätigte Coronavirus-Fälle im Landkreis Cham

Gegenüber dem Vortag haben sich im Landkreis Cham in Sachen Coronavirus am Mittwoch, 13. Mai, keine Änderungen ergeben.

Landkreis Cham. Die Gesamtzahl der positiv auf den Coronavirus getesteten und bestätigten Fälle liegt am Mittwoch weiterhin bei 417. Das Gesundheitsamt am Landratsamt Cham hat in der letzten Kalenderwoche (KW 19) insgesamt 157 Personen getestet. Weitere Tests erfolgen bei niedergelassenen Ärzten.

Die Zahl der nach Genesung aus der Quarantäne entlassenen bestätigten Fälle liegt bei 383. Zwei Personen werden stationär in Kliniken behandelt, eine davon außerhalb des Landkreises Cham.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner) lag nach Berechnungen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit (LGL) im Landkreis Cham heute bei 0,78 (Bayern 9,63).