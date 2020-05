Bei Verdacht in die Klinik Ein Schlaganfall ist ein Notfall, bei dem jede Minute zählt!

Foto: Boris Breuer

Zum 10. Mai, dem „Tag gegen den Schlaganfall“, weisen die Johanniter darauf hin, dass ein Schlaganfall als potenziell lebensbedrohlicher Notfall gilt. „Deshalb ist schnelle ärztliche Hilfe entscheidend. Am besten in einer Klinik mit einer Stroke-Unit, also einer auf die Behandlung des Schlaganfalls spezialisierten Abteilung“, sagt Frank Zirngibl, Leiter des Rettungsdienstes der Johanniter in Ostbayern.