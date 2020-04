Auch während der Pandemie Schwangerschaftsberatung am Gesundheitsamt Cham weiterhin erreichbar

Aus aktuellem Anlass möchte das Gesundheitsamt Cham darüber informieren, dass auch während der Corona-Krise die Schwangerschaftsberatung weiterhin für Schwangere und Paare da ist.

Landkreis Cham. Die Beratungsstelle ist Ansprechpartner für werdende Eltern und Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr. Beraterinnen unterstützen und begleiten unter anderem bei Fragen rund um das Thema Elterngeld, Elternzeit und andere gesetzliche Hilfen und Leistungen. Auch helfen sie bei individuellen Krisen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft.

Wegen der Pandemie kommt es bei der Beratung allerdings zu Einschränkungen. Im Beratungsalltag hat sich aber bereits gezeigt, dass Telefon- und Mailberatung sowie Videochats in diesen Zeiten eine gute Alternative darstellen.

Damit ausreichend Zeit für Ihr Anliegen eingeplant werden kann, wird um Terminvereinbarung per Telefon oder Mail gebeten. Der Kontakt ist vormittags möglich unter der Telefonnummer 09971/ 78-462 oder per Mail an schwangerenberatung@lra.landkreis-cham.de.